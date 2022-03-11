Экономика

Минфин заявил о заморозке половины золотовалютных резервов России из-за санкций

Страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», - цитирует эксперта РИА Новости, ссылаясь на его интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.