Экономика

Белый дом предупредил Китай о «последствиях» за помощь российской экономике

Власти США донесли до Пекина, что его настигнут «последствия», если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери (от западных санкций - ред.)», - цитирует советника РИА Новости со ссылкой на его интервью телеканалу CNN, в котором он добавил, что это повлечет последствия для КНР.

Он отказался ответить на вопрос, готовы ли США ввести рестрикции в отношении Пекина в случае, если тот попытается помочь России компенсировать экономические и финансовые потери от введенных США и их союзниками санкций.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.