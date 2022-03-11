Экономика

Банк России изменит порядок расчета и публикации официальных курсов доллара и евро

Банк России расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю. Проект соответствующего указания направили на регистрацию в Минюст, документ вступит в силу со дня официального опубликования, сообщается на сайте Центробанка.

Отмечается, что такие меры принимают для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке.

Согласно документу, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 мск. Ранее период расчета составлял 10:00–11:30 мск. Расширение временного диапазона расчета курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня, пояснили в ЦБ.

Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов, добавили в банке.