В России определили параметры займов для обращения за «кредитными каникулами»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением «кредитных каникул». Решение принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций, сообщается на сайте кабмина.
По потребительским кредитам установлены следующие лимиты:
По ипотечным кредитам:
По условиям программы заемщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.
Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев. «Кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.