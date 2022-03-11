Экономика

В России определили параметры займов для обращения за «кредитными каникулами»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением «кредитных каникул». Решение принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций, сообщается на сайте кабмина.

По потребительским кредитам установлены следующие лимиты:

300 тыс. рублей для физлиц;

350 тыс. рублей для ИП;

100 тыс. рублей по кредитным картам;

700 тыс. рублей по автокредитам.

По ипотечным кредитам:

6 млн рублей для Москвы;

4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа;

3 млн рублей для остальных регионов России.

По условиям программы заемщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.

Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев. «Кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.