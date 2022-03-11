Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию новой программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Проект «Деловой понедельник» будет посвящен актуальным вопросам развития экономики и бизнеса. Автор и ведущий программы - председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский.

Его первым гостем станет уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев, а тема, которую они обсудят - «Бизнес в России – новые вызовы или новые возможности?».

Трансляция завершена