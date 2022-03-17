Экономика

Россияне стали в четыре раза чаще покупать антидепрессанты

Специалисты компании DSM Group провели анализ и выяснили, что санкции, введенные против РФ, и ситуация на Украине вызвали резкий рост спроса на антидепрессанты в России.

Как пишет «Коммерсантъ», за период с 28 февраля по 6 марта продажи таких препаратов превысили 525 миллионов рублей, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом спрос на антидепрессанты увеличился сильнее, чем на остальные лекарства. Помимо прочего, жители России начали скупать противотревожные препараты и снотворное. В начале марта их продажи взлетели на 34,7% и 88% соответственно.

Высокий спрос вызвал перебои с наличием некоторых препаратов. Многие россияне закупаются впрок, поскольку боятся подорожания лекарств. По словам главного врача центра психиатрии, неврологии, наркологии «Роса» Вячеслава Филашихина, россияне стали гораздо чаще жаловаться на тревогу и тревожно-депрессивное состояние.

«Существенно возросло количество пограничных состояний - тревожных, тревожно-депрессивных, астенических», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в настоящее время производители и дистрибьюторы не наблюдают проблем с производством и поставками лекарств.