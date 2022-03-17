Генпрокуратура начала проверки по фактам повышения цен на продукты и бытовую химию

Органы прокуратуры по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в целях защиты прав граждан организовали системную работу по противодействию нарушениям законодательства о ценообразовании на социально значимые товары. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре Российской Федерации экспертной группы по выявлению и пресечению деятельности картелей при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких, как Ozon и др.)», - говорится в сообщении.
В этой связи прокурорам регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность действий таких юридических лиц.
По выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены в целях незаконного обогащения.
«Состояние законности в сфере ценообразования на продукты питания, предметы бытовой химии, средства личной гигиены, товары для животных находится на особом контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации», - добавили в ведомстве.