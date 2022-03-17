Экономика

Генпрокуратура начала проверки по фактам повышения цен на продукты и бытовую химию

Органы прокуратуры по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в целях защиты прав граждан организовали системную работу по противодействию нарушениям законодательства о ценообразовании на социально значимые товары. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре Российской Федерации экспертной группы по выявлению и пресечению деятельности картелей при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких, как Ozon и др.)», - говорится в сообщении.

В этой связи прокурорам регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность действий таких юридических лиц.

Смотрите также Почем сахар для народа

По выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены в целях незаконного обогащения.

Смотрите также Товар-цены-товар

«Состояние законности в сфере ценообразования на продукты питания, предметы бытовой химии, средства личной гигиены, товары для животных находится на особом контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации», - добавили в ведомстве.