Экономика

Минфин предложил перераспределить расходы бюджета на 2022 год

Министерство финансов России предложило правительству перераспределить в 2022 году расходы федерального бюджета на 485,9 млрд рублей.

«В целях минимизации последствий ограничительных мер Минфин России совместно с профильными ведомствами разработал и направил в правительство РФ предложения по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на 2022 год. Так, предлагается перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной, в объеме 485,9 млрд рублей», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Перераспределение бюджетных средств позволит минимизировать последствия ограничительных мер и обеспечить финансирование первостепенных расходов бюджета, отметили в министерстве.

«При этом важно отметить, что планируемые расходы федерального бюджета на такие публичные обязательства как, например, оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов сокращать не планируется», - добавили в Минфине.