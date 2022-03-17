Экономика

LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию

Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics заявил о приостановке поставок в Россию.

«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию», - приводит РИА Новости сообщение компании.

Производитель отмечает, что будет следить за развитием ситуации.

LG Electronics выпускает бытовую электронику и мобильные телефоны, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

После этого США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают свою деятельность в РФ.