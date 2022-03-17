Экономика

Эксперт оценил возможность «обнуления» находящихся в России долларов

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков рассказал, насколько оправданы опасения по поводу «обнуления» всех долларов, находящихся в России, на фоне санкций.

«Если в отношении банковских счетов еще существуют какие-то возможности блокировки внешних операций, то внутри России расчеты безналичными долларами ограничить невозможное. <...> Что касается наличных купюр, то это абсолютно невозможная угроза. Какой-либо глобальной базы о принадлежности банкнот тому или иному государству или лицу специфической национальности не существует. Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными», — приводит слова специалиста «Прайм».

Что касается новых санкций против российских активов, которые бы затрагивали валюту, то в случае дальнейших ограничений на проведение каких-либо операций с безналичными долларами процесс снижения статуса валюты США продолжится, считает эксперт. «Уже сегодня блокировка средств по национальному признаку воспринимается негативно не только в сторонних странах, но и в общественном сознании в Европе и США», — считает Кочетков.