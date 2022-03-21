Экономика

Проект о выходе России из Всемирной торговой организации внесли в Госдуму

Депутаты от фракции партии «Справедливая Россия - За правду» и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму проект о денонсации РФ протокола о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации, он доступен в электронной базе данных парламента.

«В целях защиты национальных интересов Российской Федерации, необходимости проведения протекционистской политики, в качестве ответных мер на санкционное давление и в качестве самозащиты, настоящим проектом федерального закона предлагается денонсировать Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года, подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года, а также признать утратившим силу Федеральный закон от 21 июля 2012 года "О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации" 15 апреля 1994 года», - приводит текст проекта РИА Новости.

Также инициативу прокомментировал один из ее авторов первый замглавы думского комитета по иностранным делам Алексей Чепа.

«Вступление в организацию было обусловлено политическими мотивами, экономической выгоды было мало. В сегодняшних условиях это (инициатива) может дать нам снижение тарифов, снижение цен, возможность поддержки нашего производителя, что во многом было ограничено условиями ВТО», - рассказал он.

Кроме того, депутат отметил, что в условиях уже действующих санкций «партнеры» ссылались, что «мы не можем определенными действиями защищать себя», потому что мы ограниченны ВТО.

«Вообще, вместе с нахождением в секционном режиме (РФ) является абсурдом. Одно другому противоречит. Надо выходить из этой организации немедленно!» - подытожил депутат.