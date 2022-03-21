Экономика

В Госдуме предложили запретить коммерческие вывески на иностранных языках

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить в России коммерческие вывески на иностранных языках. Соответствующее письмо он направил на имя главы ФАС России Максима Шаскольского. В обращении законодатель отметил, что в настоящее время значительная часть уличных вывесок в центрах крупных городов содержит тексты на иностранных языках.

Фото из архива ПЛН

«Предлагаю обсудить вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты в части введения обязанности для российских и иностранных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, использовать в текстовом содержании уличных коммерческих вывесок исключительно русский язык, в том числе проводить и транслитерацию иностранных наименований брендов», — приводит текст обращения RT.

При этом Хамзаев подчеркнул, что единственный государственный язык в России — русский. Он используется для общения с клиентами, ведения коммерческого документооборота и так далее. Вывески же на иностранных языках, как считает парламентарий, не всегда информативны для граждан России и, кроме того, нивелируют статус государственного русского языка.