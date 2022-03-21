Экономика

Аналитик обозначил новую «красную линию» для доллара

Курс рубля за последние две недели стабилизировался на уровне 105-120 рублей за доллар, тем не менее этот диапазон можно считать новой «красной линией» только в ближайшие дни, заявил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. По его словам, стабилизация рубля произошла и-за отмены торгов на Московской бирже и из-за появления на прошлой неделе некоторого оптимизма из-за возможного прогресса в переговорах Украины и России.

Он считает, что в целом первичный шок прошел, а внутренний рынок стабилизировался, хоть и находится под толстым слоем из запретов и ограничений — но именно потому, что многие из операций с валютой запрещены, биржевой курс рубля не может адекватно отражать спрос и состояние валюты на мировых рынках, отметил аналитик.

«Некоторую поддержку рублю оказал тот факт, что США "позволили" выплатить купонные платежи по российским гособлигациям, разморозив для этого $117,2 млн, тем самым предотвратив технический дефолт России. Сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на уровне в 20% годовых, возможно, также сыграло роль, однако экономические механизмы сейчас имеют явно более "короткий рычаг", нежели геополитические решения конкретных людей», — приводит слова эксперта «Прайм».

По мнению аналитика, хотя на данный момент российская валюта и торгуется немногим выше 100 рублям за доллар на бирже, но говорить о «красной линии» сейчас довольно опрометчиво. История показывает, что в аналогичных ситуациях (таких как кризис в Чили, или во многих странах Средней Азии и Северной Африки) курс значительно падал, как только открывалась биржа. Также стоит понимать, что эффект от санкций покажет себя в полной мере через несколько месяцев, как до этого было в 2014-2015 годах. Поэтому, по мнению Маслова, «красную линию» установить можно только на ближайшие дни и скорее это будет диапазон в 105-120 рублей за доллар.