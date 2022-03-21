Экономика

ЦБ сообщил о сокращении средств россиян в банках на 1,2 триллиона рублей

Основной отток средств населения из банков в России пришелся на последнюю неделю февраля. В этом месяце средства населения в российских банках сократились на 3,5%, или на 1,2 трлн рублей, следует из обзора ЦБ о развитии банковского сектора, сообщает РБК.

В абсолютном выражении это самый значительный отток вкладов как минимум с 2008 года (самые ранние доступные данные), показывает статистика Банка России. В относительном выражении сбережения россиян в банках сокращались сильнее только в октябре 2008 года, на пике мирового финансового кризиса (тогда сокращение составило 6%, или 354 млрд рублей). Как отмечается в материалах ЦБ, отток денег с розничных счетов и депозитов пришелся в основном на последнюю неделю февраля.

«Негативный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность», – констатировал регулятор.

21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого власти США, Евросоюза, Великобритании и других стран ввели жесткие санкции против крупных российских банков, а также против валютных резервов Центробанка.

Уже 24 февраля в России был зафиксирован рост наличных денег в обращении, поступивших через банковскую систему, на 111,3 млрд рублей. В последующие дни он усилился и в совокупности объем наличности по итогам февраля увеличился более чем на 2 трлн, до 15,82 трлн рублей. Ликвидность банков была поддержана за счет операций с ЦБ, роста средств на специальных эскроу-счетах, а также «умеренного притока» средств юридических лиц, говорится в материалах ЦБ. По расчетам Банка России, в феврале остатки средств компаний на счетах и депозитах увеличились на 0,4%, или на 1,78 трлн рублей.

Как отмечается в обзоре Банка России, спрос населения на наличность (как и остатки средств населения в банках) стабилизировался после принятого 28 февраля решения о повышении ключевой ставки до рекордных 20% и дальнейшего роста ставок по вкладам. Сейчас крупнейшие банки уже начали опускать ранее выросшие ставки по вкладам ниже 20%, указывая, что спрос населения на наличные в марте снизился и банкам к настоящему времени удалось привлечь достаточный объем средств населения в сберегательные продукты для обеспечения необходимого уровня ликвидности.



Банк России в своем ежемесячном обзоре впервые не привел данные о финансовом результате сектора в феврале, о состоянии капитала банков, а также об их операциях с ценными бумагами. Ранее регулятор разрешил кредитным организациям не размещать отчетность по РСБУ на своих сайтах и сайте ЦБ, а также изъял из публичного доступа информацию о схемах владения и бенефициарах банков.