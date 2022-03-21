Экономика

СНГБ повысил ставки по вкладу «Удачный»

СНГБ повысил ставки по вкладу «Удачный», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

«Успевайте эффективно вложить свои средства. Доходность по вкладу "Удачный"* сроком на 1 месяц теперь составляет 18%», - добавили в пресс-службе банка.

Подробнее узнать о вкладе можно, перейдя по ссылке. Условия клиентов премиального банкинга размещены на сайте.

Открыть вклад «Удачный» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн:

В разделе «Продукты» кликните кнопку «Открыть новый вклад». Определите параметры вклада и выберите счет для начисления процентов. Введите код подтверждения.

Предложение действительно по 31 марта 2022 года.

* Без возможности пополнения и расходования средств вклада. Выплата процентов осуществляется в дату закрытия вклада. В случае досрочного расторжения проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования». Возможно открытие вклада в пользу третьего лица.

АО БАНК «СНГБ»