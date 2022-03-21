СНГБ повысил ставки по вкладу «Удачный», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.
«Успевайте эффективно вложить свои средства. Доходность по вкладу "Удачный"* сроком на 1 месяц теперь составляет 18%», - добавили в пресс-службе банка.
Подробнее узнать о вкладе можно, перейдя по ссылке. Условия клиентов премиального банкинга размещены на сайте.
Открыть вклад «Удачный» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн:
Предложение действительно по 31 марта 2022 года.
* Без возможности пополнения и расходования средств вклада. Выплата процентов осуществляется в дату закрытия вклада. В случае досрочного расторжения проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования». Возможно открытие вклада в пользу третьего лица.
АО БАНК «СНГБ»