Экономика

Спрос на ноутбуки рухнул в мире

Глобальный рынок ноутбуков по итогам февраля текущего года переживает спад. Так, в феврале пять ведущих вендоров рынка (без Apple) сократили поставки ноутбуков на 10% относительно того же периода 2021 года. По сравнению с январем 2022-го снижение отгрузок составило приблизительно 2%.

Аналитики считают, что падение рынка обусловлено дефицитом электронных компонентов, снижением спроса в потребительском и корпоративном сегментах, пишет РИА Новости. Также называются перебои в работе фабрик и подготовке компаний к выпуску новых моделей.

В предыдущие два года спрос на ноутбуки по всему миру рос, поскольку пользователям требовалась дополнительная компьютерная техника для работы и учебы в условиях пандемии. Кроме того, из-за майнингового бума наращивалась отгрузка игровых моделей.