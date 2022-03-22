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Экономика

ФТС исключила дефицит продовольствия в России

23.03.2022 07:00|Псков

Дефицита продовольствия в России быть не должно — в настоящее время предпринимаются усилия для ускорения таможенных процедур на границе по поставке жизненно важных товаров. Об этом рассказал замруководителя Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин.

По его словам, по состоянию на 20 марта в Россию поступило порядка 3,3 млн тонн различных продовольственных продуктов (за исключением стран ЕАЭС), — это весь импорт продовольствия, который идет. Если сравнивать недельное поступление, с 14 по 20 марта идет рост по отдельной номенклатуре товаров, таких как, мясо, рыба, молочные продукты, чай кофе, консервированные овощи.

«Ограничения коснулись в основном технологического оборудования, оборудования для производства электронных компонентов. Сельскохозяйственную и продовольственную продукцию нам поставляют, как правило, страны, не вошедшие в перечень недружественных. Учитывая, что основным поставщиком продовольствия, в том числе мясной и молочной продукции является Белоруссия, думаю, мы в этом отношении сильно не просядем. Поставки по молочной продукции за неделю с 14 по 20 марта выросли на 48%, по рыбе — на 16%», — цитирует Олега Губайдулина газета «Известия».

Наиболее чувствительное сегодня — это капуста, картофель, морковь, свекла, борщевой набор, отметил Олег Губайдулин. Но и по этим товарам не будет дефицита, считает он.

Теги: #санкции #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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