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Экономика

Юрист рассказала, как повышение МРОТ скажется на доходах россиян

23.03.2022 08:40|ПсковКомментариев: 0

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января составляет 13 890 рублей. При этом недавно президент РФ анонсировал увеличение МРОТ. Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, что это значит для работников и соискателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru. 

Она напомнила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижний порог вознаграждения, которое житель России по закону должен получать за свою работу. МРОТ может быть также установлен на региональном уровне или в отрасли, но он в любом случае не может быть ниже размера по стране. Если работодатель присоединился к региональному соглашению, то региональный МРОТ будет обязательным к применению. К региональному соглашению присоединят автоматически, если компания в течение 30 календарных дней после его публикации не направит письменный мотивированный отказ присоединиться к нормативу.

По словам юриста, зарплата не может быть меньше МРОТ, если сотрудник отработал полный месяц + выполнил перечисленные в трудовом договоре обязанности. За нарушение этого требования работодателю грозят штрафы — от 10 000 рублей для ИП и от 30 000 рублей для организаций (статья 5.27 КоАП РФ).

«Важно! Заработная плата — это сумма до вычета НДФЛ. Если после всех отчислений сотрудник получит сумму меньше МРОТ, то это не нарушение. В МРОТ не включаются компенсационные и стимулирующие выплаты, районные коэффициенты, надбавки за работу в районах Крайнего Севера. Они идут сверху. Если сотрудник работает на часть ставки, зарплата может быть меньше МРОТ», - отметила эксперт. 

МРОТ используют для расчета не только зарплат, но и социальных выплат и пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и т. п. Таким образом, в коммерческом секторе анонсированное изменение МРОТ работники почувствуют только при больничных и пособиях. Так, при расчете больничных учитывается средний дневной заработок, который рассчитывается как сумма за два расчетных года, которая делится на 730 (число дней за два года). Но, например, если стаж работника окажется менее 6 месяцев, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц.

«Увеличение МРОТ не обозначает автоматического роста заработных плат в коммерческих структурах — изменение коснется только тех сотрудников, чья зарплата не превышает минимальный размер оплаты труда. Однако многие работодатели при формировании фонда оплаты труда ориентируются, помимо прочих показателей, и на процент изменения МРОТ», - заключила Татьяна Нечаева. 

Ранее сообщалось, что российские власти в ближайшее время примут решение об увеличении социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума.

Теги: #мрот #зарплата #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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