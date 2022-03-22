Экономика

Российский эксперт предложил альтернативу офисной бумаге

Альтернативой офисной бумаге и бумаге для кассовых аппаратов может стать бумажная продукция из конопли, льна и мискантуса, сказал эксперт рабочей группы EcoNet НТИ Михаил Иванов.

Он отметил, что перспективным, с точки зрения возможности заменить офисную бумагу и бумагу для кассовых аппаратов, становится «производство бумажной продукции из конопли, льна и мискантуса». Среди основных преимуществ альтернатив Иванов выделяет высокую урожайность, использование меньшего количества химических веществ при обработке, вторичную переработку (до 8 раз), прочность и долговечность.

По словам эксперта, рост цен на офисную бумагу связан с поставками и стоимостью химикатов, которые закупались за рубежом. «При этом проблем с древесиной в стране нет. Те же вопросы будут возникать в дальнейшем и с макулатурой, с картонной и бумажной упаковкой», - объяснил Михаил Иванов.

Он уточнил, что для развития альтернативного сегмента производства бумажной продукции необходима государственная поддержка и государственный запрос, который пока не появился.