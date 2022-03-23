Экономика

Андрей Козлов: Большие ограничения – это иногда и большие возможности

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В результате США, Евросоюз, Великобритания усилили санкционное давление на российских физических и юридических лиц. Кроме того, многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают свою деятельность в России или же уходят из России. Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов рассказал о влиянии санкций на сельское хозяйство, импортозамещении и отечественном сыре.

Андрей Козлов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Андрей Григорьевич, санкции появились не сейчас, а в 2014 году. Тогда же со стороны нашего государства были приняты контрмеры. Что наши сельхозпроизводители научились делать за эти 8 лет?

- Восемь лет назад были введены очень правильные для нас меры – тогда был ограничен ввоз готовой продукции, что немного ограничило конкуренцию. В результате сельхозтоваропроизводители получили больше возможностей для реализации своей продукции и даже смогли увеличить ее производство. Эти санкции оказали благотворное влияние на развитие аграрной отрасли.

За эти годы очень многое было сделано в направлении импортозамещения. Мы обеспечиваем себя практически всеми видами продуктов питания: свининой, курицей, овощами открытого грунта. Россия себя накормила. Она производит необходимое количество зерна и даже экспортирует его, полностью обеспечивает белковыми культурами: соей, подсолнечником, рапсом. Поэтому здесь опасений нет, и тот ажиотаж в магазинах, который мы сейчас видим, мне кажется временным явлением. Тот же сахар. Я совсем недавно общался с крупнейшем производителем сахара, и, поверьте мне, сахар есть на складах. Просто сейчас на этой ситуации предприниматели зарабатывают, появился спрос – поднялась цена. Все это устаканится в ближайшее время. Думаю, цены на товары, которые сейчас метут с полок, даже упадут. Это свойство человека – паниковать, когда что-то происходит. Как с пандемией: сначала было страшно, а теперь как будто ее и нет. Жизнь идет своим чередом.

К сожалению, мы пока не полностью заместили себя по технике для сельского хозяйства, и тут есть некоторые опасения. На сегодняшний момент сельское хозяйство достаточно серьезно модернизировалось, имеет большие урожаи и достаточно серьезный набор техники, но, к сожалению, не вся она российского производства – есть иностранная, рабочие органы разной техники. В сельском хозяйстве надо делать все вовремя, а если не сделал в срок, лучше и не начинать. Поэтому тех, кто не подготовился и до нового года не закупил необходимый набор запчастей и рабочих органов для техники, а все закупить невозможно, тот может испытывать определенные трудности.

В России уже много всего производится – комбайны, зерноуборочная, кормоуборочная техника. Но нет тракторов, а те, что производит Белоруссия – недостаточного тягового класса. Мы привыкли работать на тракторах мощностью от 300 лошадиных сил и выше, это высокопроизводительная техника. В Белоруссии такой трактор пока один, и, на мой взгляд, он еще требует определенной доработки. Тяжелое машиностроение – это та отрасль российского производства, которой сейчас требуется особое внимание. Думаю, что появятся какие-то программы по линии Минпромторга, и в этом направлении будет что-то двигаться.

Но при этом, думаю, что Европа, которая нас обложила санкциями, будет в еще более худшем положении, потому что у них ограничены земельные ресурсы. Земля – основное средство производства в сельском хозяйстве, как и техника, и все остальное. Сейчас на этом ограниченном ресурсе европейские страны выращивают достаточно высокие урожаи. Но если в нынешнем году у них будет ограничена поставка удобрений, без которых высокий урожай получить невозможно, результатом будет большой недобор, прежде всего, зерновых культур, являющихся биржевым товаром. Наше преимущество – большое количество свободной земли, поэтому, даже получая небольшую урожайность, но вводя новые посевные площади, мы можем получить тот урожай, который запланирован.

- В Псковской области можно ожидать увеличение земель, возвращенных в оборот?

- Санкции могут подвигнуть инвесторов, сельхозтоваропроизводителей, которые имеют запас земли, ввести в оборот дополнительные площади, потому что продукция, на мой взгляд, будет востребована.

- Когда 8 лет назад в России ввели санкции, многие чувствительно отреагировали на отсутствие европейских сыров. На ваш взгляд, научились наши производители замещать этот продукт?

- Сейчас у нас делают практически весь набор сыров: пармезаны, твердые сыры, сыры быстрого созревания и даже плесневый сыр в России делают. Конечно, это вопрос философский – вопрос вкуса, но по сыру мы себя теперь полностью обеспечиваем, и у нас много заводов, которые делают достаточно серьезные брендовые сыры. Это тоже результат наложенных санкций – пришлось научиться. Сейчас проблем нет, технология известна – у нас много работало технологов из Европы, сырье у нас есть.

Например, серьезный финский концерн брал российские заводы и разрешал под своим брендом выпускать сыр в России по своей технологии – заводы ее знают уже несколько лет. Сейчас они уходят из России, но кому они будут продавать? Мое мнение – это какая-то агония, дурная эпидемия, когда один сказал, а остальные пошли на поводу.

Уходят бренды, но привычное качество продукции останется. При этом рынок диктует свои правила. Народ разбирается – товары плохого качества просто покупать не будут.

Наступает весна, и сельхозтоваропроизводители думают о будущем, крупные холдинги анализируют рынок – чего хватает и не хватает. Сейчас, имея технологии и хорошую команду, можно перепрофилироваться за год, и производить любой вид продуктов. Все-таки большие ограничения – иногда это и большие возможности.

Подготовлено пресс-службой Псковского областного Собрания депутатов