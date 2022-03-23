Экономика

Nestle приостанавливает в России продажу брендов KitKat и Nesquik

Швейцарский концерн Nestle приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik, говорится в заявлении компании, опубликованном 23 марта.

Фото: РИА Новости / Анар Мовсумов

Nestle, один из мировых лидеров в производстве продуктов питания и напитков, объявила, что до завершения действий военной спецоперации будет производить и продавать в России только товары первой необходимости, такие как детское или лечебное питание, пишет Интерфакс.

«Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну. Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России», - отмечается в заявлении.

10 марта компания сообщила, что приостанавливает инвестиции в России и отказывается от рекламы в стране, но ее российские фабрики продолжат работу.

Уже на следующий день Nestle приостановила импорт продукции в Россию, за исключением товаров первой необходимости, таких как детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных. В частности, компания отметила, что прекращает поставки кофемашин Nespresso и капсул для них.