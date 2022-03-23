Экономика

ПСБ адаптировал интернет-банк для смартфонов на базе iOS

ПСБ адаптировал интернет-банк для мобильных устройств на платформе iOS. Теперь розничные клиенты могут создать ярлык веб-версии интернет-банка на домашнем экране телефона и использовать его как приложение, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПСБ.

Для этого нужно открыть ссылку на интернет-банк в браузере Safari, нажать на значок «Поделиться», выбрать «Добавить на экран домой». Иконка интернет-банка ПСБ автоматически появится на экране смартфона. Клиенты могут войти в интернет-банк с помощью логина и пароля, а также с помощью номера карты или счета и кода из СМС.

В связи с введенными в отношении ПСБ санкциями мобильные приложения банка на платформе iOS в середине марта стали недоступны.

Адаптированный интернет-банк сохраняет для клиентов с IPhone привычный комфорт и скорость. Все ежедневные финансовые операции, доступные в мобильном приложении, можно в несколько кликов совершать в интернет-банке: управлять счетами, делать переводы, оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь, интернет и телевидение, моментально открывать карты, размещать вклады, оформлять кредиты и инвестиционные продукты брокера и управляющей компании ПСБ.

Клиентам с телефонами на платформе Android, установившим приложение ПСБ до введения санкций, по-прежнему доступен полный функционал мобильного банка. Также владельцы смартфонов Android могут скачать мобильное приложение ПСБ через магазин AppGallery.