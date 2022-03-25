Экономика

Послабление вышло

Есть и хорошие новости. Новые детские пособия, мораторий на проверки бизнеса, отмена QR-кодов, льготное трудоустройство до 30 лет, кредитные каникулы для граждан и заморозка выплат по госдолгу, гранты для молодых предпринимателей и торговля без чеков. Псковская Лента Новостей собрала самые важные меры поддержки для населения и экономики, принятые в последние недели.

Фото Вадима Боченкова

Деньги детям

Президент России Владимир Путин распорядился с 1 апреля ввести выплаты на детей с 8 до 16 лет для семей с низким доходом. Такое пособие уже было, но только для матерей- и отцов-одиночек. Его распространят на полные семьи. Первые выплаты придут в мае. Платить будут по тому же принципу, что и введенное год назад пособие на детей с 3 до 7 лет. То есть 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка. В Псковской области это 6125, 9187 или 12 250 рублей. Размер пособия назначают, исходя из доходов семьи. Родители должны работать или иметь уважительную причину отсутствия доходов. В выплате могут отказать, если семья владеет несколькими квартирами, домами или машинами — государство посчитает, что она вряд ли нуждается. Пенсионный фонд начнет принимать заявления через «Госуслуги» с 1 мая, первая выплата придет сразу за два месяца.

Фото Вадима Боченкова

QR-коды в прошлом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 11 марта объявил об отмене системы QR-кодов. Они больше не нужны для визита в кафе, театр или фитнес-клуб. Одновременно с этим работа общепита была продлена до полуночи, подросткам разрешили гулять по торговым центрам без взрослых, концертные залы теперь можно заполнять целиком, беременных работниц госучреждений и жителей старше 60 лет отпустили с самоизоляции, а работодателям больше не нужно переводить треть сотрудников на удаленку. Объявляя о своем решении, глава региона не стал скрывать, что его мотивы лежат не только в плоскости здравоохранения, но и экономики:

«К каждой позиции мы подходили взвешенно и выверенно. Мы старались по максимуму учесть те обращения и просьбы, которые поступили в оперативный штаб по устойчивому развитию экономики Псковской области».

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Масочный режим уже отменили в Москве и еще нескольких регионах. В Псковской области для снятия масок должно быть выполнено два условия:

«Первое, когда уровень заболеваемости станет ощутимо ниже общероссийского. Второе, когда мы выйдем на достаточный уровень вакцинации, - объяснил Михаил Ведерников. - Хочу обратить внимание, что эти факторы взаимосвязаны. Поэтому еще раз призываю всех, кто еще не сделал прививку, озаботиться решением этого вопроса. Если ковид ударит снова, мы должны быть готовы. Вызовов и без этого хватает».

Фото Вадима Боченкова

Проверки вне закона

Нога проверяющих до конца года не ступит на территорию бизнеса. Касается это внеплановых проверок, преимущественно, их проводят по жалобам потребителей. Теперь они возможны в исключительных случаях и по согласованию с прокуратурой: при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. И по поручению президента или правительства.

Плановые проверки сохраняются для узкого сектора, в который входят среди прочего детские оздоровительные лагеря, роддома, водоканалы, дома престарелых, школы и предприятия, поставляющие питание для детей.

Торговать можно без чеков

Псковская Лента Новостей уже писала о дефиците бумаги. В том числе той, из которой делают чековую ленту. В продаже ее найти сложно, а цена повысилась в несколько раз.

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Налоговая служба опубликовала специальное разъяснение, объявив, что не будет наказывать предпринимателей за торговлю без квиточков. С оговоркой — в отдельных случаях: если чековую ленту, действительно, не купить, а данные о покупке ушли в налоговую в электронном виде.

Кредитные каникулы

До 30 сентября россияне могут подать заявление на отсрочку платежей или их уменьшение (с последующим полным гашением) по ипотеке, потребительским и автокредитам, кредитным картам. Каникулы могут продлиться от одного месяца до шести, решать это будет не банк, а сам заемщик. Каникулы можно устроить повторно, то есть вне зависимости от использования этой возможности в начале пандемии два года назад. Есть список требований к должнику, главное из которых — падение дохода. Проценты за время каникул продолжат капать.

Заемщикам, бравшим кредит с плавающей ставкой, выплаты зафиксируют по состоянию на 27 февраля. На момент перед поднятием ключевой ставки будут закреплены и платежи по уже действующим ипотечным договорам.

Фото Вадима Боченкова

Бюджет подождет

Такие же каникулы объявлены по бюджетным кредитам регионов. Псковской области это коснется напрямую, в казне останется большая часть денег, предназначенных на обслуживание госдолга. В регионе в последние годы установилась практика замещать коммерческие кредиты (взятые в банках) бюджетными. Этот путь Михаил Ведерников назвал одной из главных задач сразу после назначения в Псковскую область осенью 2017 года. В итоге к 1 марта бюджетных кредитов у нас 13,7 млрд, а коммерческих — 5,9 млрд рублей. До конца года выплаты нужно будет вносить только по последнему блоку, а по бюджетным кредитам они будут отсрочены - «перенесены вправо», как это назвал президент.

Работа молодым

Правительство направляет на поддержку рынка труда почти 40 млрд рублей. Благодаря этим вливаниям появятся временные рабочие места для тех, кто находится под риском увольнения. Будут организованы оплачиваемые общественные работы для стоящих на бирже труда. Часть средств пойдет на переобучение. Отдельной строкой идет помощь в трудоустройстве молодежи до 30 лет. При трудоустройстве нужно будет соответствовать одному из критериев, но спектр их столь широк (например, быть «лицом, ищущим работу»), что можно говорить о полном охвате этой категории. Работодатель за такого сотрудника получит три МРОТа и компенсацию страховых взносов.

Деньги тоже молодым. Предпринимателям

Молодые (можно сказать юные) предприниматели — в возрасте до 25 лет — смогут претендовать на гранты от 100 до 500 тысяч рублей. Нужно быть ИП или учредителем компании. Сфера деятельности не важна. Деньги можно будет потратить на создание или развитие проекта.

Фото Вадима Боченкова

Работать с госзаказом станет проще

Подрядчиков по госконтрактам не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков, если они не смогли исполнить обязательства из-за санкций. Срок оплаты услуг малого и среднего бизнеса, работающего с госзаказами, сокращен с 15 до 7 дней. Продолжит действовать механизм, по которому цена контрактов на строительные подряды может быть увеличена на 30% из-за подорожания стройматериалов.

Последнее особенно актуально для Пскова, где идут несколько больших строек. Скепсис среди горожан вызвало начало реконструкции с полной разборкой Советского (Троицкого) моста под автоматными очередями санкций.

Фото из Telegram-канала главы администрации Пскова Бориса Елкина.

Жители опасаются, что на его сборку денег уже не хватит, и переправа в самом центре города у Кремля останется долгостроем. Теперь шансы на такой исход несколько снизились.

Юлия Магера