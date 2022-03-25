Экономика

Правительство поддержит производство товаров из переработанных отходов

Начиная с 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, будет направлена на субсидии компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые выпускают товары из переработанных отходов. Такая норма закреплена в постановлении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабмина.

Размер господдержки будет рассчитываться исходя из количества переработанного мусора. Субсидии конкретным фирмам и предпринимателям будут выделяться по правилам, которые утвердит наблюдательный совет публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

Стимулирование производителей конечных продуктов позволит выстроить производственную цепочку утилизации и переработки – от сбора сырья до выпуска готовых изделий.

Значительная часть экологического сбора, как и прежде, будет направляться на создание мусороперерабатывающих заводов и закупку контейнеров для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимого на полигоны мусора.