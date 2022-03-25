Экономика

Более 180 млн рублей сняли клиенты Сбера в СЗФО при покупке товаров

За 2021 год клиенты Сбербанка в момент совершения покупки сняли более 180 млн рублей наличными на кассах предприятий торговли и сферы услуг. Это почти на 10% больше, чем в 2020 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Сервис получения наличных на кассах предоставляет возможность снять деньги со своей карты при покупке товара в любое время, пока открыт магазин, и неограниченное количество раз.

Наиболее активно услугой пользуются в Архангельской области – более 70 млн рублей по итогам прошлого года. Меньше других обращаются за наличкой на кассах жители Калининградской области. По Санкт-Петербургу и Ленинградской области объем снятия наличных на кассах торговых точек за отчетный год составил свыше 33 млн рублей.

Чтобы получить наличные, покупателю необходимо назвать продавцу сумму, которую нужно снять – она должна быть кратной 100 и не превышать 5000 рублей за один раз – и ввести пин-код. После этого деньги спишутся с карты, а продавец выдаст наличные из кассы. Комиссия за снятие при покупке по картам Сбербанка отсутствует.

Средний размер суммы выдачи в 2021 году равен показателю 2020 года – это чуть более двух тысяч рублей.

«Сервис продолжает удерживать интерес к себе не только со стороны клиентов-физлиц. В 2021 году на Северо-Западе мы констатировали рост новых пользователей и среди ритейлеров – почти на 10%. Сейчас уже более 2000 предприятий подключили эту слугу от Сбера», - рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо.

Все магазины, участвующие в программе, помечены специальным стикером. Узнать, в каких магазинах можно снять наличные на кассе можно на официальном сайте банка.