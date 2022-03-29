Экономика

Экономисты предложили создать в России новую платежную единицу

Западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами. Такое мнение высказали сразу несколько экономистов — эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других, уверены эти эксперты. Общая выгода стран будет заключаться в снижении зависимости от резервных валют, которые могут использоваться странами-эмитентами как геополитическое оружие.

Одним из вызовов, с которыми столкнулась Россия после введения с конца февраля жестких санкций, стало затруднение в проведении расчетов по внешнеторговым операциям, пишут эксперты ЦМАКП в аналитической записке «О способах реагирования в области экономической политики на действия недружественных России стран». Это касается и импорта, и экспорта, оплату которых стало невозможно провести через замороженные зарубежные счета российских банков, попавших под санкции, сообщает РБК.

В случае с российским экспортом — прежде всего, нефтегазовым — решить проблему можно через проведение оплаты непосредственно со счета экспортера в зарубежном банке или через специально созданный институт, выступающий в роли «агрегатора доходов» от экспорта компаний нефтегазового сектора, считают аналитики ЦМАКП. Эти «нефтедоллары», аккумулируемые на зарубежных счетах, могут использоваться непосредственно для оплаты импортных поставок в Россию, указывают эксперты центра. Но такое решение, по их мнению, возможно лишь в краткосрочной перспективе: ведь единый собиратель экспортной выручки сам может попасть в санкционный список.

В долгосрочной перспективе уйти от долларовой системы международных расчетов можно с помощью создания новой платежной единицы между Россией и государствами ЕАЭС, Юго-Восточной Азии, Ираном, Турцией и другими заинтересованными странами, предлагают в ЦМАКП. По их мнению, внутренняя стоимость этой единицы должна обеспечиваться имеющимися у стран-участниц ресурсами, а именно золотом и драгоценными металлами. Эти ресурсы могут быть как в наличной форме (монетарное золото в хранилищах), так и в форме безусловного обязательства по их поставке за короткий период.



Курс этой единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертацию национальных валют в платежную единицу в момент проведения внешнеторговых операций будет осуществлять клиринговый центр системы. «В дальнейшем предполагается создание вторичного рынка этой единицы, позволяющего другим странам использовать ее в качестве резервной валюты», — предлагают авторы записки.

По данным Банка России за девять месяцев 2021 года, 55% экспортных поступлений российских компаний было выражено в долларах США, еще 29% — в евро. Получение оплаты за экспорт в долларах и евро стало для России «чемоданом без ручки», потому что оплатить ими импорт практически невозможно, сказал 29 марта директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв на конференции, посвященной санкциям и дедолларизации.



«Вернуть чемодану ручку» призвано озвученное 23 марта президентом России Владимиром Путиным решение перевести платежи за российский газ для недружественных стран в рубли (в странах G7 заявили, что не готовы к рублевым расчетам). «У европейцев есть два варианта — купить рубли на валютном рынке и поставить продукцию в Россию за рубли, а потом оплатить (этими рублями - ред.) поставки нефти и газа и других российских критических товаров», — отметил Широв и добавил, что для России это будет означать перестройку всех механизмов финансирования внешнеэкономической деятельности и нести в себе риски высокой волатильности рубля.

Поэтому нужно думать о создании единой расчетной единицы для стран, которые формируют второй контур мировой экономики, считает экономист. По его словам, для таких государств, включая Россию, становится очевидным, что любой конфликт политического и экономического характера может приводить к снижению ценности резервов в долларах и евро. «Использование платежной единицы по типу экю решило бы проблему», — считает он (экю — валютная единица, использовавшаяся в Европейском экономическом сообществе с 1979 по 1998 год).

Власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами, однако это вопрос будущего, сказал на конференции 29 марта заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, курирующий в министерстве, в том числе, интеграцию со странами ЕАЭС. По его словам, сначала единая валюта может быть создана на пространстве Евразийского союза — задача сформировать наднациональный финансовый регулятор содержится в стратегии евразийской интеграции до 2025 года. С учетом новой финансовой реальности этот процесс может завершиться быстрее, например, к 2024 году, добавил он. По озвученной Вольвачом оценке, создание валютного союза принесет около 1% совокупного ВВП в долгосрочной перспективе.

Однако, прежде всего, Россия должна получить максимум выгоды от расчетов с государствами-партнерами в национальных валютах, уверяют в Минэкономразвития: эти возможности, появившиеся в условиях санкций, еще не до конца оценены. «Нам необходимо максимально получить положительные эффекты от увеличения доли расчетов в национальных валютах, насколько позволят наши экономики и наш внешне- и внутриторговый баланс. Это работа как минимум на ближайшие два года, в том числе и в финансовом секторе», — сказал Вольвач.

Если продолжится движение к созданию валютного союза и углубление экономической интеграции между странами (в контексте общих внешних шоков, общих рынков труда и капитала, развитой торговли), то формирование региональной расчетной денежной единицы будет иметь смысл, полагает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. «В остальных случаях новая валюта будет страдать от недостатка доверия: время валют, обеспеченных физическими активами, прошло. В современности внутренняя стоимость валют поддерживается уверенностью в том, что и в дальнейшем денежная единица будет использоваться для уплаты налогов, трансграничных или внутренних платежей, расчетов», — объяснил Куликов.



Теоретически монетарная интеграция имеет шансы на длительную жизнь, но здесь важен долгосрочный прогноз рисков: нужно понимать, не возникнут ли мощные центробежные силы, которые через 10-20 лет сделают бесполезными все интеграционные усилия, заключил он.