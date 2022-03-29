Муниципалитеты Псковской области получат 80 миллионов рублей финансовой помощи. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
В том числе:
- 24,6 млн рублей направят на оплату коммунальных услуг муниципальными образовательными организациями в 2022 году;
- 12 млн – Пыталовскому и Стругокрасненскому районам на частичное погашение просроченной кредиторской задолженности;
- 5,2 млн – Опочецкому району на компенсацию недополученных расходов в связи с государственным регулированием тарифов;
- 5 млн – Пушкиногорскому району на частичное погашение задолженности предприятия ЖКХ;
- 3 млн – на завершение отопительного сезона в Куньинском районе;
- 3 млн – Невельскому району на частичную компенсацию затрат теплосетей.