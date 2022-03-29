Экономика

Российский бизнес предложил обнулить ввозные пошлины на чай и фрукты

«Руспродсоюз» предложил обнулить ввозные пошлины для продукции, которую в РФ не производят вообще, — то есть для чая, кофе, тропических фруктов. Ассоциация направила письмо с инициативой в Минэкономразвития 24 марта, пишет газета «Известия».

В список также попали сахарозаменители, добавки для мясных и колбасных изделий, оборудование, упаковка и другое. Такой подход позволит снизить себестоимость продукции, указал «Руспродсоюз» в письме.

«Чайно-кофейная отрасль — одна из наиболее зависимых от импортной продукции. В силу естественных погодно-климатических условий практически все сырье, ингредиенты и прочую сопутствующую продукцию для нее закупают на международных рынках», — рассказал зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов.

По его словам, текущие сложности в логистике, системе расчетов, привлечении доступных кредитов на пополнение оборотных средств остро сказываются на производстве чая и кофе. «Любые меры и механизмы поддержки крайне важны и значимы для бесперебойного производства и обеспечения внутреннего рынка», — указал он.

Как следует из свода ставок Единого таможенного тарифа, пошлины на зарубежную продукцию составляют от 5% до 15% от цены поставки. Например, импортеры бананов, фиников, апельсинов платят 5% от стоимости 1 кг. Тариф по чаю может достигать 12,5%.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил сформировать перечень критически важных ввозимых товаров, для которых необходимо упростить таможенного оформления и обнулить ввозные пошлины.