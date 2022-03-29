Экономика

Эксперт дал прогноз по ценам на газ в России

Страны Запада всерьез рассматривают возможность отказа от использования российских энергоносителей, что отражается на биржевых ценах: в марте стоимость газа поднималась почти до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров. Однако российским потребителям не стоит опасаться таких же резких скачков цен на газ на внутреннем рынке, считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Фактически цены на газ внутри России устанавливает государство. Для промышленности цена выше, а для простых потребителей – ниже. Только небольшие объемы газа продаются на бирже, но там тоже есть связь с регулируемыми ценами. С внешним рынком цена на газ для россиян не связана», – приводит слова Сергея Правосудова радио Sputnik.

Если в России и произойдет рост стоимости газа для простых граждан, то, по словам эксперта, подорожание будет ниже инфляции.

«Если посмотреть на цену на газ внутри России и на цену на газ на мировом рынке, то мы увидим, что они отличаются в десятки раз. Газ – это социальный продукт, поэтому государство так им и распоряжается. Повышать или не повышать цену на газ, решают ежегодно. Обычно повышают, но всего на несколько процентов, то есть даже ниже инфляции», – отметил Сергей Правосудов.