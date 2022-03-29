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Экономика

Правительство утвердило план развития виноделия в России

31.03.2022 09:28|ПсковКомментариев: 0

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко утвердила долгосрочную программу («дорожную карту») развития виноградарства и виноделия в России. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Виноделие и виноградарство становятся все более активными точками роста сельского хозяйства. Отрасль постепенно становится привлекательной для инвесторов, возрождаются традиции виноделия, растет культура потребления вина, российские марки завоевывают рынок. При этом для более масштабного производства требуется и увеличить площади виноградников, и обеспечить сельхозпроизводителей доступной техникой, и помочь аграриям с финансированием, обеспечивая при этом контроль качества конечного продукта. В новой программе более 20 мероприятий, которые охватывают все сферы жизни отрасли и призваны обеспечить прорывной скачок в ее развитии», – отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Первоочередные меры по срокам охватывают период до 2024 года, а инвестирование в мелиоративный комплекс юга России – до 2030 года. Ответственность за большинство мероприятий возложена на Минсельхоз.

Прежде всего аграриям будут помогать с бизнес-планами по созданию винодельческих хозяйств, обеспечивать их пригодными землями, посадочным материалом, оборудованием и техникой.

В «дорожной карте» предусмотрено внедрение системы прослеживаемости качества продукции виноградарства и виноделия на базе существующих государственных информационных систем. Отдельным пунктом выделена организация производства специализированной техники и оборудования, а также их локализация на территории России.

Кроме того, план включает выполнение мероприятий по мелиорации виноградопригодных земель, повышению их плодородия, агрозащите виноградных насаждений и организации оросительных систем.

Теги: #правительство #виноделие
Источник: Псковская Лента Новостей
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