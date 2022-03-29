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Экономика

«Беседка»: Андрей Михеев о поддержке региональной экономики в условиях кризиса. ВИДЕО

31.03.2022 13:00|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 31 марта. Гость студии – председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев. Ключевая тема разговора - «Региональная экономика и инвестиции в Псковской области – новые вызовы».

Как гость студии оценивает нынешнее состояние экономики Псковской области: в какой части ее уже коснулся кризис, связанный с геополитическими процессами? Какие отрасли уже ощутили на себе негативные последствия? Кому сейчас приходится тяжело? Какие предприятия приостановили работу? Какие предпринимаются меры со стороны региональной власти, чтобы помочь самим компаниям? Как дела обстоят на строительном рынке? И что будет с инвестициями в региональную экономику? О них стоит забыть? Об этом и многом другом с Андреем Михеевым побеседовала ведущая Любовь Кузнецова.

Теги: #радио #Беседка #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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