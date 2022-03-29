Экономика

Минпромторг предложил отказаться от кассовых чеков

Минпромторг выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки. Замглавы ведомства Виктор Евтухов обратился с таким предложением в ФНС, пишет газета «Известия».

В министерстве полагают, что чеки можно предоставлять только по требованию покупателя — в бумажном или электронном виде.

В новых реалиях кассовая лента подорожала, и если цены на нее «останутся на этом же уровне, то такое увеличение стоимости приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей», отметил в письме Виктор Евтухов. Это повысит нагрузку на продовольственный ритейл, поскольку в продуктовых магазинах наибольшая частота покупок, уточнил чиновник.

Одна из основных целей кассовой реформы — защита интересов бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто сокращает свои издержки за счет уклонения от уплаты налогов, напомнили в ФНС.

Предложения, которые создают условия для уклонения от полного учета выручки, в том числе за счет невыдачи чека покупателям, могут привести к всплеску нечестной и несправедливой конкуренции в бизнесе, заметили в службе.