Экономика

Бизнес попросил освободить осужденных за экономические преступления

Бизнес предложил провести амнистию для осужденных по предпринимательским статьям. Соответствующее письмо «Опоры России» в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина, пишет газета «Известия».

Следует освободить от наказания впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, условно осужденных, а также приговоренных к лишению свободы, если неотбытая часть наказания составляет менее одного года, уточняется в письме.

Кроме того, деловое объединение указало на необходимость прекратить производство по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности, не относящимся к категории тяжких. В том числе в отношении инвалидов, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста: мужчин старше 55 лет и женщин старше 50.

Если предложение будет принято, могут быть амнистированы осужденные за махинации с ценными бумагами, невнесение сведений в финансовые документы, незаконное получение кредита, разглашение коммерческой тайны, нарушение требований валютного законодательства и др.

Всего амнистия может затронуть «сотни тысяч» человек, заявил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Петровичев.

Ранее «Деловая Россия» направила главе кабмина Михаилу Мишустину свои предложения об амнистии для предпринимателей, осужденных за экономические преступления, в том числе за хищения в крупном и особо крупном размерах. До этого сенатор Ольга Епифанова и группа из 12 членов фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ внесли законопроект об амнистировании осужденных граждан за совершение экономических преступлений, правда, только небольшой и средней тяжести.