Эксперт перечислил находящиеся под угрозой дефицита товары и услуги

Ухудшения ситуации с продовольствие в России не ожидается, а вот отдельные импортные товары могут временно пропадать с прилавков в течение нескольких месяцев. Может быть сокращено число авиарейсов по России, урезана массовая выдача ипотечных кредитов, возможны неожиданности в сфере страхования, рассказал глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.
При этом эксперт допускает, что отдельные импортные товары в течение ближайших месяцев (или даже нескольких лет) вполне могут временно исчезать с прилавков. Конкретика будет зависеть от того, в какой мере ту или иную зарубежную компанию ограничат в возможности осуществлять поставки в Россию (и страны Евразийского экономического сообщества, которые могут использоваться как транзитные). Например, это может быть бытовая техника или электроника, которая зависит не только от прямых поставок, но и от импорта комплектующих.
Ухудшения ситуации с продовольствием специалист не ожидает, поскольку «все более-менее обрисовалось». Вопрос, как полагает Янин, в том, выберет ли правительство курс на либерализацию, или будет создан некий более сложный механизм, подразумевающий регулирование цен с сопутствующим введением талонов. Но во втором случае проблема дефицита решена не будет: люди, вероятно, начнут скупать то, на что не введены талоны. В результате не исключены всплески ажиотажа среди населения.
Очевидной эксперт считает угрозу сокращения числа авиарейсов по России ввиду удорожания билетов. В этих условиях некоторые направления потеряют востребованность, предупреждает он. Кроме того, число доступных российским туристам стран в текущем году станет на порядок меньше, констатирует Янин.
Учитывая рост банковских ставок, может исчезнуть массовая выдача ипотечных кредитов, сохранившись исключительно для отдельных категорий граждан. «Могут быть самые неожиданные истории в области страхования», — допустил специалист.
Профильные ведомства в России сейчас активно работают над снижением влияния западных санкций, отмечает он. Это касается, в том числе, сферы грузоперевозок. Именно этим Янин объясняет временную (до 1 июля) приостановку действия Правил недискриминационного доступа (ПНД) перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре, которая означает приоритет транспортировке социально значимых товаров и грузов, необходимых для непрерывных производств.