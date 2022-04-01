Экономика

Псковские фермеры получат по 100 тысяч рублей за каждую купленную корову

Компенсацию в 100 тысяч рублей за одну приобретенную голову скота будут выдавать фермерам в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Для Псковской области развитие молочного животноводства имеет стратегическое значение. Чтобы поддержать наших аграриев, в 2022 году в регионе будет реализована беспрецедентная мера поддержки: фермеры получат компенсацию по 100 тысяч рублей за одну приобретенную голову скота», - написал Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

Всего за счет этой меры поддержки производители молока закупят почти 3 тысячи коров и увеличат производство молока до общего результата в 320 тысяч тонн в год, заметил глава региона.

По словам губернатора, это, в том числе, поможет реализовать стратегические инвестпроекты: создание молочного комплекса на 1920 фуражных коров в Псковском районе, молочной фермы под Дедовичами на 200 коров, модернизацию молочной фермы в Пушкиногорском районе.