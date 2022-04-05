Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Электронные квитанции
Образование По-смоленски
Сэкономить на бумаге призвал «Псковэнергосбыт»
Тверские управленцы
Денис Иванов о благоустройстве округа
о рынке недвижимости
Господин Рейтингомер
курс на отдых
собачья жизнь
кино без Голливуда
 
 
 
ещё Экономика 05.04.2022 10:019 Должностные оклады бюджетников Псковской области проиндексируют 07.04.2022 07:381 Минсельхоз заявил о намерении ужесточить оборот мясной продукции 06.04.2022 14:450 В России нет оснований для реального дефолта - Песков 06.04.2022 12:130 Сбер начал выпускать бизнес-карты «Мир» 06.04.2022 11:540 Элеватор на бывшем мелькомбинате сможет вместить более 50% урожая Псковской области  06.04.2022 11:400 Псковские аграрии пока не могут предсказать уровень цен на осень - Николай Романов
 
 
 
Самое популярное 05.04.2022 19:240 Шесть городов-побратимов прекращают сотрудничество с Псковом 01.04.2022 22:280 Состоялись похороны пяти военнослужащих из Псковской области 05.04.2022 10:019 Должностные оклады бюджетников Псковской области проиндексируют 31.03.2022 14:576 Екатерина Миронова возглавила Псковскую областную больницу 03.04.2022 00:0219 Губернатор прокомментировал смену названия администрации Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Минсельхоз заявил о намерении ужесточить оборот мясной продукции

07.04.2022 07:38|ПсковКомментариев: 1

Оборот мясной продукции намерены ужесточить. Минсельхоз РФ подготовил проект приказа о поправках в «Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций (…) могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы (ВСД)», пишет газета «Известия».

В новой редакции проект приказа исключает мясо и пищевые субпродукты из категории низкого риска, пояснила директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова. Это значит, что для оформления ветеринарных документов продавцам потребуется ветеринарный врач или аттестованный специалист. Сейчас такие бумаги оформляют сотрудники предприятий.

«По сути, принятие проекта означает отказ от автоматизированной приемки мясной продукции и переход к ее ручному оформлению», — добавила она.

Кроме того, получается, что компании будут вынуждены пользоваться услугами аттестованных специалистов и оплачивать их работу.

Согласно результатам мониторинга, уполномоченные лица предприятий допускают большое количество нарушений при оформлении ВСД на мясную продукцию, объяснили в Минсельхозе необходимость изменить правила.

«Выявлены факты оформления ВСД на продукцию, содержащую возбудителей опасных болезней животных. Оборот такой мясной продукции ведет к неконтролируемой циркуляции возбудителей опасных болезней животных и, как следствие, представляет серьезную опасность для жизни и здоровья людей и животных. Плюс влечет за собой значительный экономический ущерб для государства в целом», — сообщили в министерстве.

Окончательное решение о введении новых правил еще не принято, Минсельхоз ведет всесторонние консультации, подчеркнули в ведомстве. В Минпромторге отметили, что ведомство пока формирует свою позицию.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к идее совместной уборки города?
В опросе приняло участие 330 человек
07.04.2022, 10:480 «Псковэнергосбыт» откроет современный центр обслуживания потребителей в Пскове 07.04.2022, 10:380 Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Островском районе 07.04.2022, 10:280 В расписание автобуса №7 в Великих Луках внесут изменения 07.04.2022, 10:180 Псковича осудили за пьяное ДТП на Троицком мосту
07.04.2022, 10:100 Почти 20 тысяч человек в Псковской области получают пенсии по инвалидности 07.04.2022, 09:580 Страдающую эпилепсией псковичку разыскивают полицейские 07.04.2022, 09:500 Вирусолог заявил о невозможности окончания пандемии в 2022 году из-за непривитых 07.04.2022, 09:381 Два человека получили переломы в результате ДТП в Стругокрасненском районе
07.04.2022, 09:300 Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля 07.04.2022, 09:140 Девять соревнований по спортивному ориентированию пройдут в Псковской области 07.04.2022, 09:000 Что должно быть в аптечке у людей старше 35 лет, рассказала врач 07.04.2022, 08:500 Почти 70% работающих россиян планируют искать подработку – исследование
07.04.2022, 08:350 Жилой дом с хозяйственной постройкой сгорели в Псковском районе 07.04.2022, 08:220 Tele2 запускает новую мультиподписку «Mixx» 07.04.2022, 08:100 Первенство СЗФО по боксу стартовало в Великих Луках 07.04.2022, 07:522 В Пскове в честь Благовещения выпустят в небо белых голубей
07.04.2022, 07:381 Минсельхоз заявил о намерении ужесточить оборот мясной продукции 07.04.2022, 07:190 В Пскове организовали курсы повышения квалификации для преподавателей гитары 07.04.2022, 07:000 В Госдуме обсудят право частичного обналичивания маткапитала всем семьям 06.04.2022, 23:490 «Единая Россия» проработает вопрос усыновления детей-сирот из Донбасса
06.04.2022, 22:150 Отключение электроэнергии планируется в Великих Луках 7 апреля 06.04.2022, 22:000 Сотрудники МЧС провели противопожарный рейд в Великих Луках 06.04.2022, 21:480 Условия воспитания благородных девиц обсудили курсанты псковского вуза 06.04.2022, 21:320 На 45% выросла погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области в I квартале
06.04.2022, 21:140 Причины отказа выдачи сведений из ЕГРН перечислили псковичам 06.04.2022, 20:550 Спектакль «Человек из Подольска» покажет в Пскове Донецкий молодежный театр 06.04.2022, 20:380 Школу в Островском районе капитально отремонтируют в этом году 06.04.2022, 20:200 Бесплатный мастер-класс по вязанию варежек с сетоским орнаментом пройдет в Пскове
06.04.2022, 20:030 Псковичей приглашают в археологическую экспедицию «Горожане-2022» 06.04.2022, 19:420 Себежский суд назначил штраф в 100 тысяч рублей нарушителю границы из Кубы 06.04.2022, 19:302 Жители Изборска рассказали о проблеме отсутствия туалетов в крепости  06.04.2022, 19:102 Волна «дельтакрона» ожидается в Псковской области через полтора месяца 
06.04.2022, 18:540 Итоги конкурса детских рисунков подвели псковские росгвардейцы 06.04.2022, 18:340 Новый туристско-информационный центр планируют открыть в Печорах 06.04.2022, 18:202 Псковский областной суд вернул дело Олега Брячака в прокуратуру 06.04.2022, 18:091 Госдума приняла законопроект о сохранении соцдоплат для временно работающих детей-инвалидов
06.04.2022, 17:550 Братскую могилу экипажа тяжелого танка благоустроят в Новгородке 06.04.2022, 17:430 «Титан-Полимер» стал одним из крупнейших заказчиков образовательных услуг для работников в регионе 06.04.2022, 17:390 Михаил Ведерников предложил решение проблемы с водоснабжением в Печорском районе 06.04.2022, 17:310 Жители Великих Лук предложили благоустроить четыре территории
06.04.2022, 17:280 Митрополит Тихон: Монастырь никогда не снимал с себя ответственность за Печоры 06.04.2022, 17:180 ВТБ намерен полностью перейти на электронные закладные по ипотеке 06.04.2022, 17:170 Общественную баню по образцу Пыталовского района могут открыть в Печорах 06.04.2022, 17:120 Продажи новых легковых автомобилей в России упали почти на 30%
06.04.2022, 17:100 Дом для пожилых людей появится в Печорах 06.04.2022, 17:080 Экспертная группа Минкультуры побывала в псковском музее 06.04.2022, 17:014 Платную клинику откроют в Печорах 06.04.2022, 16:590 Ознакомиться с процедурой проведения ЕГЭ в Псковском районе приглашают родителей
06.04.2022, 16:560 Митрополит Тихон рассказал о проблемах благоустройства центральной площади Печор  06.04.2022, 16:540 В рамках проекта «Экосуббота» началась работа по созданию экопространства в Пскове 06.04.2022, 16:384 Псково-Печерский монастырь отказался от идеи строительства подземного храма  06.04.2022, 16:310 Стартовала предпродажа билетов на международный фестиваль «Добрый рок»
06.04.2022, 16:277 О планах сделать «маленькую Швейцарию» в Печорском районе рассказал псковский губернатор 06.04.2022, 16:220 «Чистый Псков» помогает привлечь к уборке города молодежь — директор «управляйки» 06.04.2022, 16:131 В Пскове поставщик мебели в музыкальную школу №1 вывозит стулья по решению суда 06.04.2022, 16:080 Пожилую великолучанку задержали за кражу украшений
06.04.2022, 16:050 Желающих провести субботники в Пскове призвали договориться с УГХ о вывозе мусора 06.04.2022, 16:002 Исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР назначили Леонида Слуцкого 06.04.2022, 15:480 Экологическая акция по сбору вторсырья пройдет в Пскове 06.04.2022, 15:311 Интернет-мошенники обманули пожелавшего купить синтезатор псковича
06.04.2022, 15:262 В Псковской области до конца июля планируют построить 20 ФАПов 06.04.2022, 15:230 На смерть Владимира Жириновского 06.04.2022, 15:191 «Титан-Полимер» вновь поддержит конкурс «Чистый Псков» 06.04.2022, 15:160 Полицейские ищут очевидцев наезда на ребенка в Пскове
06.04.2022, 15:140 Всё о конкурсе-субботнике «Чистый Псков». ИНФОГРАФИКА 06.04.2022, 15:090 Какой предмет для ЕГЭ стали чаще выбирать псковские выпускники, рассказал Андрей Ермаков 06.04.2022, 14:590 Ремонт аварийного здания дома культуры начался в Торошино 06.04.2022, 14:520 Павел Волков оценил эффективность диспенсеров с «дог-пакетами» в псковском парке
06.04.2022, 14:450 В России нет оснований для реального дефолта - Песков 06.04.2022, 14:420 Стартовал прием заявок на конкурс «Чистый Псков» 06.04.2022, 14:330 Мокрый снег и до +13 прогнозируют псковские синоптики 7 апреля 06.04.2022, 14:310 В Псковской области разыскивают пропавшего 52-летнего мужчину
06.04.2022, 14:150 Круглый стол, посвященный старту конкурса «Чистый Псков», состоялся в эфире радио «ПЛН FM». ВИДЕО 06.04.2022, 14:140 Великолучане принимают участие в крупнейшей парковой выставке в Москве 06.04.2022, 14:090 Три дерева упали в Пскове 5 апреля из-за сильного ветра 06.04.2022, 14:040 Нового руководителя псковского управления МЧС представили губернатору
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru