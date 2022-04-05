Экономика

Псковичи смогут зарегистрировать бизнес за один день через новый сервис налоговой

Сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» начнет функционировать на интернет-сайте Федеральной налоговой службы России с 1 мая. Его запустят вместо сервиса «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФНС России по Псковской области.

С помощью нового сервиса можно будет не только за один рабочий день зарегистрировать компанию или стать индивидуальным предпринимателем, но и зарегистрировать изменения в ЕГРЮЛ и учредительных документах, пояснили в ведомстве и отметили, что юридическое лицо в форме ООО может быть зарегистрировано за этот срок, если соблюдаются определенные условия:

используется типовой устав и подготовленное в этом же сервисе решение о создании ООО; единственный учредитель является руководителем создаваемой компании.

Дополнительные документы прикладывать не нужно. Индивидуальному предпринимателю для регистрации достаточно направить заявление и скан паспорта.

В обоих случаях подготовленные документы следует подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП). Если ее нет, то получить КЭП следует в любом удостоверяющем центре ФНС России, в том числе в центрах, созданных в налоговых органах Псковской области. На сегодняшний день КЭП уже получили 10 932 налогоплательщика региона.

Результаты рассмотрения направленных документов придут заявителю на указанную им электронную почту, а также будут доступны в личном кабинете пользователя.

В Псковской области количество представленных в электронном виде документов на государственную регистрацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2022 году составило более 67% от общего количества поступивших документов.