Экономика

Псковские производители смогут бесплатно участвовать в ярмарках выходного дня

В Пскове будут проходить ярмарки выходного дня с бесплатным участием для региональных производителей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по экономике 8 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Там будут торговые ряды, музыка. Мы планируем запускать такие ярмарки и районах области», - сказал глава региона.



По его словам, это позволит поддержать фермеров, местных производителей, а жители региона смогут покупать свежие и недорогие товары.