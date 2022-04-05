Экономика

В Псковской области ввели антикризисную меру поддержки для отелей и гостиниц

Об антикризисной региональной мере поддержки для отелей и гостиниц рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по экономике 8 апреля.

«Для них со второй декады апреля мы предусмотрели софинансирование части затрат на прохождение обязательной классификации», - сказал глава региона. Для получения поддержки необходимо подать заявку на сайте центра «Мой бизнес».

«Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы у наших предпринимателей была возможность работать, развиваться и минимизировать рост цен. По этой причине с тех, кто занимается необоснованными и бессовестными спекуляциями, должен быть особый спрос. В этой части у нас организовано тесное и эффективное взаимодействие с региональным управлением МВД, прокуратуры. Коллеги оперативно реагируют на все наши запросы и отрабатывают поступающие от населения сигналы», - подчеркнул Михаил Ведерников.