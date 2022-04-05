Экономика

ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля

Банк России с 18 апреля разрешает банкам продавать наличную валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Кроме того, разрешается снимать с открытых до 9 марта вкладов наличные евро. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как отмечает «Коммерсант», общий лимит на снятие валюты сохраняется на уровне $10 тыс. Средства сверх лимита в период временных ограничений (с 9 марта по 9 сентября 2022 года) по-прежнему можно получить в рублях.

Сегодня, 8 апреля, ЦБ также отменил комиссию в 12% на покупку валюты. Решение вступит в силу 11 апреля.