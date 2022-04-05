Экономика

В России нет роста регистрируемой безработицы – Татьяна Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

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«Ситуация на рынке труда по-прежнему остается стабильной, рост регистрируемой безработицы не отмечается. При этом мы видим структурные изменения: увеличивается число граждан, которые работают в режиме неполного дня, а также в режиме простоя. Наш приоритет – это сохранение рабочих мест и недопущение роста безработицы, на это нацелены все принимаемые нами превентивные меры, а работа с гражданами требует особого внимания», - цитирует Татьяну Голикову РИА Новости.

Она также отметила, что в России сократилось число сотрудников, работающих удаленно. Голикова рассказала, что с начала марта число вакансий на портале «Работа России» увеличилось с 1,6 миллиона до 1,88 миллиона. Наибольшее количество предложений работодателей представлено в производстве и промышленности (710 тысяч вакансий), строительстве (188 тысяч), здравоохранении (150 тысяч), а также в транспортной сфере (131 тысяч).

На совещании министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что на портале «Работа в России» доступно более 24 тысяч обучающих программ. С прошлого понедельника на обучение уже подано 17 993 заявки на повышение квалификации. Также с прошлого понедельника начался прием заявок на субсидирование найма - получено более 4 тысяч заявок.

О реализации экономических мер поддержки для сохранения рабочих мест на совещании доложила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. По ее словам, принятый пакет мер поддержки бизнеса включает в себя в том числе меры, предложенные регионами.

«Важно отслеживать обратную связь от регионов о реализации федеральных мер. Также регионами были организованы собственные мероприятия по поддержке предпринимателей. На местах часто виднее, что нужно бизнесу и населению», - отметила Илюшникова.

Вице-премьер напомнила регионам о необходимости продолжать профилактическую работу, направленную на сохранение трудовых коллективов.