Экономика

Эксперт назвал оптимальный курс доллара для России

Центробанк будет стараться держать курс в коридоре 70-80 рублей за доллар, что приемлемо и оптимально с точки зрения купирования инфляционных рисков и поддержания экономической активности, заявил экономист Григорий Баженов.

«Дело в том, что крепкий рубль сегодня тоже представляет определенную проблему для правительства и бюджета. Очевидно, что по итогам года будет просадка бюджетных доходов в силу замедления экономики и снижения экономической активности, ее надо компенсировать посредством продажи валюты. А значит, крепкий рубль будет бить по доходам бюджета», – цитирует его «Лента.ру».

Эксперт объяснил, что изначально задачей ограничений ЦБ было не укрепить рубль, а остановить его серьезное ослабление и, соответственно, рост инфляционных ожиданий населения. Теперь Банк России видит, что волна паники уже схлынула, что дает возможность ослабить жесткую монетарную политику и контроль рынка с целью активизации экономической деятельности.

Отметим, доллар и евро подорожали на открытии торгов в понедельник, 11 апреля. Об этом свидетельствуют данные биржи. Курсы иностранных валют выросли на 6 рублей к закрытию предыдущих торгов. Доллар достигал отметки 82,095 рубля, а евро — 88,75 рубля. Это связывают, в том числе, с отменой комиссии в 12 процентов на покупку иностранных валют.