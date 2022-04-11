Глава Гознака допустил смещение срока выхода новой 100-рублевой купюры

Планы по выпуску новой банкноты номиналом в 100 рублей сохраняются, однако пока возможно некоторое смещение сроков, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.
Давать подробную информацию о банкноте пока преждевременно, сказал глава Гознака. По его словам, это билет Банка России, и все ключевые объявления должны последовать именно со стороны регулятора.
Что касается визуального оформления банкноты, изображения будут сконцентрированы вокруг объектов, находящихся в Центральном федеральном округе. Там будут изображения Москвы, однако планируются и новинки.
«Чтобы говорить о них содержательно, нужно дождаться объявления Банка России», — заключил Трачук.
Помимо этого, новые рублевые купюры получат дополнительные защитные признаки, в том числе машиночитаемые.
Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. В прошлом году регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, и 10 и 50 рублей — в 2025 году.