Экономика

Глава Гознака допустил смещение срока выхода новой 100-рублевой купюры

Планы по выпуску новой банкноты номиналом в 100 рублей сохраняются, однако пока возможно некоторое смещение сроков, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.

«Пока могу только подтвердить, что планы по выходу банкноты в обращение, которые были анонсированы Банком России, остаются в силе. Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает все, чтобы такое представление состоялось», — приводит слова Трачука РИА Новости.

Давать подробную информацию о банкноте пока преждевременно, сказал глава Гознака. По его словам, это билет Банка России, и все ключевые объявления должны последовать именно со стороны регулятора.

Что касается визуального оформления банкноты, изображения будут сконцентрированы вокруг объектов, находящихся в Центральном федеральном округе. Там будут изображения Москвы, однако планируются и новинки.

«Чтобы говорить о них содержательно, нужно дождаться объявления Банка России», — заключил Трачук.

Помимо этого, новые рублевые купюры получат дополнительные защитные признаки, в том числе машиночитаемые.

Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. В прошлом году регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, и 10 и 50 рублей — в 2025 году.