Экономика

Регионы смогут свободнее тратить средства от реструктуризации бюджетных кредитов

Правительство расширило возможности регионов по использованию средств от реструктуризации бюджетных кредитов. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

«Их можно будет направить на поддержку отраслей экономики в условиях санкционного давления и реализацию ряда федеральных проектов. При этом, согласно договоренности с Минфином, должны быть соблюдены параметры дефицита и госдолга», - отмечается в сообщении.

Высвобожденные средства разрешается направить на финансирование объектов инфраструктуры для новых инвестиционных проектов в таких отраслях, как

- сельское хозяйство,

- туризм,

- обрабатывающие производства,

- добыча полезных ископаемых (кроме нефти и газа),

- жилищное и дорожное строительство.