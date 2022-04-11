Регионы смогут свободнее тратить средства от реструктуризации бюджетных кредитов

Правительство расширило возможности регионов по использованию средств от реструктуризации бюджетных кредитов. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.
«Их можно будет направить на поддержку отраслей экономики в условиях санкционного давления и реализацию ряда федеральных проектов. При этом, согласно договоренности с Минфином, должны быть соблюдены параметры дефицита и госдолга», - отмечается в сообщении.
Высвобожденные средства разрешается направить на финансирование объектов инфраструктуры для новых инвестиционных проектов в таких отраслях, как
- сельское хозяйство,
- туризм,
- обрабатывающие производства,
- добыча полезных ископаемых (кроме нефти и газа),
- жилищное и дорожное строительство.