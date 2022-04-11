Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о региональном бизнесе в условиях санкций и проверок

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии – генеральный директор ООО «Евро-Керамика» Владимир Панченко.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о самочувствии регионального бизнеса в условиях санкций Запада и проверок, а также о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы сохранить рабочие места и региональную экономику в целом. Кроме того, гость студии расскажет о положении дел на заводе «Евро-Керамика».

Трансляция завершена