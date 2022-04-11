Экономика

Владимир Панченко оценил меры государственной поддержки бизнеса

Меры поддержки, которые государство предлагает бизнесу, не соответствуют его запросам и ожиданиям. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказал депутат областного Собрания Владимир Панченко.

«Предлагаются, например, займы. Зачем любому предприятию займы? Займы, кредиты — это всегда была мера для пополнения оборотных активов при начале бизнеса, когда у тебя есть проект, когда тебе не хватает оборотных средств», - сказал Владимир Панченко.

По его мнению, в рабочей ситуации привлечение заемных средств является признаком неумелого ведения бизнеса. «Заемные средства — это увеличение себестоимости продукции, уменьшение возможности конкуренции. Поэтому деньги нужны на начальной стадии или в каких-то краткосрочных критических ситуациях. В сегодняшней ситуации зачем деньги?» - спросил Владимир Панченко.

Также он оценил предложение перепрофилировать производства на фоне сложившейся ситуации. «Мне не на что переквалифицироваться, я не могу делать что-то другое, я могу делать только плитку. Перепрофилировать завод на что-то другое — это нереально на сегодняшний день», - считает депутат.