«Единая Россия» запустила проект по импортозамещению «Выбирай свое»

«Единая Россия» запустила проект по импортозамещению и индустриализации «Выбирай свое». Как сообщили Псковской Ленте Новостей, он поможет обеспечить продовольственную и технологическую безопасность страны и сохранить рабочие места.
Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»
Его координатором стал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавит гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, представляя партпроект на ВКС с участием представителей Минпромторга, ФАС, общественной и Торгово-промышленной палат РФ, общественных организаций, бизнеса и регионов.
Сергей Морозов сообщил, что работа партпроекта будет идти по двадцати направлениям – спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение. Этот список может быть расширен.
Одно из ключевых направлений проекта будет связано с развитием технологического информационного суверенитета России. Это поможет заместить ресурсы, которые оказывают прямое неприкрытое информационное давление и осуществляют манипуляции в российском кластере интернета, подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Также участники ВКС остановились на теме лекарственного обеспечения.
Была также затронута тема работы проекта в сфере производства детских товаров. Как сообщила координатор проекта «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, она будет выстроена по принципу «одного окна», куда могли бы обратиться родители с любым вопросом. Основная задача сейчас – обеспечить доступность заменителей грудного молока, так как на это есть очень высокий запрос.
Инициативу «Единой России» по созданию проекта по импортозамещению поддержал Минпромторг. Ведомство готово предоставить наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков. Они позволят быстрее заключать новые контракты и выстраивать производственные и логистические цепочки взамен утраченных вследствие введения санкций.
Сергей Морозов сообщил, что общественными партнерами нового проекта «Единой России» станут «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата.