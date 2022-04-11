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Экономика

«Единая Россия» запустила проект по импортозамещению «Выбирай свое»

12.04.2022 16:53|Псков

«Единая Россия» запустила проект по импортозамещению и индустриализации «Выбирай свое». Как сообщили Псковской Ленте Новостей, он поможет обеспечить продовольственную и технологическую безопасность страны и сохранить рабочие места.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Его координатором стал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавит гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, представляя партпроект на ВКС с участием представителей Минпромторга, ФАС, общественной и Торгово-промышленной палат РФ, общественных организаций, бизнеса и регионов.

«Предстоит решить несколько задач: первое – сохранение рабочих мест, второе – удовлетворение спроса. Третья задача обозначена в нашей народной программе – это обеспечение продовольственной и технологической безопасности России. В условиях санкций нам нужно создавать максимально благоприятные условия для эффективной антимонопольной политики, стимулирования общественной конкуренции на внутреннем рынке, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, в самозанятость», – сказал он.

Сергей Морозов сообщил, что работа партпроекта будет идти по двадцати направлениям – спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение. Этот список может быть расширен. 

«Мы должны наладить производство товаров и услуг, не уступающих мировым. Создать уникальное протекционистское законодательство для того, чтобы продвигать нашу продукцию, наши товары и не только в России, но и за ее пределами. Наш проект призван защищать права и поддерживать предпринимателей, консолидируя вокруг себя общественные, некоммерческие организации, органы власти, активных граждан», – подчеркнул он.

Одно из ключевых направлений проекта будет связано с развитием технологического информационного суверенитета России. Это поможет заместить ресурсы, которые оказывают прямое неприкрытое информационное давление и осуществляют манипуляции в российском кластере интернета, подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. 

«У нас не должно быть разрыва по качеству между государственными услугами и коммерческими сервисами. Надо, как минимум, дотянуть до лучших аналогов международного стандарта. Как максимум – сделать лучше», – сказал он.

Также участники ВКС остановились на теме лекарственного обеспечения. 

«У российских производителей есть технологическая возможность осуществлять производство по 405 международным непатентованным наименованиям, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Российская фарма сегодня – это хороший пример импортозамещения. В аптеках реализуется порядка 60% отечественных лекарственных препаратов в упаковках. Они по качеству, эффективности и безопасности абсолютно идентичны лекарственным препаратам, которые производятся в Европе или на территории США. Оборудование на наших заводах зачастую более современное в связи с тем, что они построены в последние 10 лет», – сообщил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

Была также затронута тема работы проекта в сфере производства детских товаров. Как сообщила координатор проекта «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, она будет выстроена по принципу «одного окна», куда могли бы обратиться родители с любым вопросом. Основная задача сейчас – обеспечить доступность заменителей грудного молока, так как на это есть очень высокий запрос.

«У нас есть производства в дружественных странах: Иране, Турции, Китае. И нам нужно запустить сертификацию. Потому что, если что-то случится с логистикой из недружественных стран, эта сертификация занимает от 6 до 9 месяцев», – пояснила Татьяна Буцкая. 

Инициативу «Единой России» по созданию проекта по импортозамещению поддержал Минпромторг. Ведомство готово предоставить наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков. Они позволят быстрее заключать новые контракты и выстраивать производственные и логистические цепочки взамен утраченных вследствие введения санкций.

Сергей Морозов сообщил, что общественными партнерами нового проекта «Единой России» станут «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата.

«В Псковской области уже несколько лет действует общественное движение «Свое». Цель проекта – разрушить многолетний стереотип, что Псковская область – дотационный регион, привлечь пристальное внимание общества и исполнительной власти к проблемам производства и вопросам импортозамещения, показать, что в Псковской области производят качественную продукцию», –пояснил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

 

Теги: #Единая Россия #импортозамещение
Источник: Псковская Лента Новостей
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