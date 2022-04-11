Экономика

Названо предположительное число нелегальных работников в Псковской области

От 80 до 84 тысяч человек в Псковской области, предположительно, работают нелегально. Об этом сообщила и. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова в прямом эфире, организованном центром управления регионом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выявлением работодателей, которые нелегально трудоустраивают жителей региона, занимаются и сотрудники Государственной инспекции труда, и представители комитета по труду и занятости, и правоохранительные органы, напомнила Алена Трунова.

В случае выявления нарушений работодатель несет ответственность. Если юридическое лицо не оформлено, то штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, а если оформлено - от 50 до 100 тысяч рублей, добавила Алена Трунова.

«Но здесь важно воздействие не только на работодателя. От работника тоже многое зависит. Когда человек нелегально трудоустраивается, он должен осознавать все риски», - заключила она.