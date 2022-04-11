Экономика

Завести полезные знакомства в офлайн-формате предлагают псковским бизнесменам

Завести полезные знакомства в офлайн-формате предлагают псковским бизнесменам. Об этом сообщает телеграм-канал «Предприниматели 60»

Псковского регионального отделения «Деловой России».

«Приглашаем вас на встречу участников канала "Предприниматели 60" в офлайн-формате. Цель мероприятия – расширить полезные знакомства, которые помогут повлиять на развитие бизнеса Псковской области и поспособствуют улучшению инвестиционного климата в регионе», - говорится в сообщении.

Для участия необходимо заполнить краткую гугл-форму о себе. После этого желающим принять участие в мероприятии направят приглашение с точным временем и местом проведения мероприятия.