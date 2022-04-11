Экономика

Фермеров приглашают к участию в ярмарке «Весна - 2022» в Великих Луках

Администрация Великих Лук приглашает сельхозтоваропроизводителей принять участие в универсальной ярмарке «Весна - 2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Представить свою продукцию могут крестьянские (фермерские хозяйства), сельхозпроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, облпотребсоюза. Ярмарка состоится 30 апреля на площади Ленина. Время работы - с 8.00 до 15.00.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 8(81153) 38432, адрес электронной почты: zakupki@vluki.reg60.ru.

Ранее сообщалось, что на время ярмарки в городе будут перекрыты несколько улиц.